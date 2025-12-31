Taktik des VfB Stuttgart: Knallhart wie einst Karlheinz Förster – die Manndeckung kehrt zurück

Es ist kaum zu glauben, aber Karlheinz Förster hat schon mal eine Fußballrevolution angezettelt. 1985 war das und beim VfB Stuttgart fiel der Libero Kurt Niedermayer aus. Bernd Förster sollte den Part des freien Mannes in der Abwehr übernehmen. Auf dem kurzen Dienstweg besprachen sich dann die beiden Brüder, dass Karlheinz Förster, der Inbegriff des knallharten Manndeckers zur damaligen Zeit, nicht mehr alle Wege seines Gegenspielers mitgehen solle. Der Mittelstürmer sollte in bestimmten Situationen übergeben werden – und die Försters wollten sich gegenseitig absichern.

Das war eine Art Vorläufer der Raumdeckung, denn Karlheinz Förster sah schon damals die Vorteile einer guten Mischung der Verteidigungsformen. Übergeben, wenn möglich; eng dran sein, wenn nötig. Das klappte gut mit seinem Bruder Bernd. Dennoch beendete Helmut Benthaus, der Meistermacher von 1984, den Feldversuch recht schnell. „Nach wenigen Spielen ist er zu uns gekommen und hat gesagt, wir sollen das wieder sein lassen. Dieses Übergeben-Übernehmen passte ihm nicht. Ständiger Körperkontakt mit dem gegnerischen Stürmer war ab da wieder Vorschrift“, erinnert sich Förster.

Der Trainerspruch von der Toilette hat wieder Gültigkeit

Es dauerte schon noch mal fast 15 Jahre, ehe die Raumdeckung mit dem schwäbischen Taktiktüftler Ralf Rangnick als Vordenker in Fußballdeutschland ihren Siegeszug antrat. Die kernige Defensivarbeit galt seither nahezu als verpönt. Aber jetzt deutet sich eine erneute Zeitenwende an. Die Manndeckung erlebt in der Bundesliga eine Renaissance. Immer mehr Mannschaften praktizieren wieder die traditionelle Form des Abwehrspiels. Innenverteidiger jagen den gegnerischen Stürmern bis tief in deren Spielhälfte nach und umgekehrt verfolgen Angreifer den Verteidigern bis in die eigene Abwehrlinie.

Der alte Trainerspruch, man solle dem Gegner bis auf die Toilette folgen, hat wieder Gültigkeit. Auch Sebastian Hoeneß lässt beim VfB verstärkt so spielen. In der Extremform bedeutet das: in zehn Eins-gegen-eins-Duellen über den gesamten Platz. Nur der Torwart ist in der radikalen Umsetzung ausgenommen und übernimmt deshalb eine Sonderrolle im modernen Aufbauspiel (aber das ist eine eigene Geschichte).

Vincent Kompany hat diese neue Spielidee von der britischen Insel, wo sie zum Beispiel der FC Arsenal unter Mikel Arteta aufführt, mit herüber gebracht und sie beim FC Bayern eingepflanzt. Anfangs mit Problemen, da ja trotz – oder gerade wegen – der vielen direkten Duelle alle Räume besetzt sein sollen. Das erfordert viel Laufarbeit und eine feine Abstimmung. Dennoch hat der Münchner Coach mit dem Comeback der Manndeckung eine Reihe seiner Kollegen inspiriert.

Förster verfolgt den aufkommenden Trend mit Interesse und häufig noch im Stuttgarter Stadion. Dabei fällt dem zweifachen Vizeweltmeister auf: „Was mir manchmal in den Zweikämpfen fehlt, ist die absolute Körperlichkeit. Jeder Verteidiger muss so bissig spielen, dass er sich sagt: an mir kommt keiner vorbei.“ Manndeckung hin, Raumdeckung her. Mit dieser Einstellung ist die mittlerweile 67-jährige Abwehrikone früher jedem Angreifer begegnet – und häufig wurden seine Gegenspieler vorzeitig ausgewechselt.

Jetzt geht es Fußballlehrern wie Hoeneß jedoch nicht darum, einen einzelnen Ausnahmekönner aus dem Spiel zu nehmen, wie es früher der Fall war. Vielmehr ist die neue Defensivstrategie eine mannschaftstaktische Antwort auf ein immer perfekteres Positionsspiel, das Pep Guardiola mit seinem Ballbesitzfußball in den vergangenen 18 Jahren geprägt und vorangetrieben hat. Selbst in den engsten Räumen werden da noch freie Mitspieler und spielerische Lösungen gefunden. Auf schnelle, kurze Pässe folgt im Idealfall eine Spielverlagerung, da sie die gegnerische Verdichtung in Ballnähe zum eigenen Vorteil nutzt.

Zudem setzt die konsequente, frühe Manndeckung à la Kompany den Gegner unter Druck – zumal wenn die Qualität der eigenen Profis höher ist. So bestimmen die individuellen Zweikampfaktionen verstärkt den Erfolg. Gut zu sehen beim 5:0-Sieg des FC Bayern in Stuttgart – in verschiedenen Ausführungen. Da tauchte der nominelle Rechtsverteidiger Konrad Laimer in Mittelstürmerposition auf und traf per Hacke zur Führung. In der Folge war der Rekordmeister mit dem dreifachen Torschützen Harry Kane der VfB-Elf in allen Belangen überlegen.

Die einstigen Vorbilder springen aus der Mottenkiste

Dominanz bleibt auch das Credo in Stuttgart. Hoeneß definiert das Spiel weiterhin über den Ballbesitz und die Spielkontrolle. Der Ansatz ist offensiv und mutig – und die frisch gepflegte Manndeckung dokumentiert beim VfB zunächst nur eine Erweiterung des Repertoires. Sie stellt keine Revolution auf dem Rasen dar.

Dennoch erscheint es wie ein Anachronismus, dass plötzlich wieder die einstigen Vorbilder Karlheinz Förster, Guido Buchwald oder Günther Schäfer aus der fußballerischen Mottenkiste springen. Doch schon immer wurden diese VfB-Legenden unterschätzt, wenn sie nur auf das Grätschen gegen den Gegner reduziert wurden. „Wir haben damals schon weiter gedacht, uns am Aufbauspiel beteiligt und in einer Mischung aus Mann- und Raumdeckung gute Lösungen gefunden“, sagt Förster.