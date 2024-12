Der VfB entdeckt gegen Union Berlin nach einem Systemwechsel kein neues magisches Dreieck, aber ein wirkungsvolles Dreigestirn: mit den Stürmern Demirovic und Woltemade – sowie dem Taktgeber Millot. Doch gegen Bern fehlt nun Woltemade.

Heiko Hinrichsen 09.12.2024 - 09:00 Uhr

Immer gut, wenn man als Bundesliga-Cheftrainer auch mit dem Rücken zur Wand noch einen Plan B in der Tasche hat. Und so entschied sich der VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß in der Partie gegen Union Berlin (3:2) in schwieriger Lage für eine Variante, die er im Normalbetrieb bei voll besetzter Reservebank vielleicht nicht gewagt hätte.