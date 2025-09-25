Die 21-Jährige Joy Krüger aus Freiberg am Neckar lebt für die Musik. Nun singt sie vor einem Millionenpublikum. Bei den „Blind Auditions“ setzt sie auf ihr Herz – und ihre Stimme.
25.09.2025 - 16:10 Uhr
Musik spielt in ihrem Leben schon immer eine große Rolle. Dass sie ihre Leidenschaft nun vor ganz Deutschland präsentieren darf, damit hat Joy Krüger aus Freiberg am Neckar nicht gerechnet. Die 21-Jährige steht in der 15. Staffel von The Voice of Germany auf der Bühne und versucht, die Jury mit ihrem Gesang zu überzeugen.