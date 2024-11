Was haben Theater und Fußball gemeinsam? Eine ganze Menge, fanden Ex-VfB-Trainer Felix Magath und Theater-Intendant Burkhard C. Kosminski bei ihrem Zusammentreffen im Stuttgarter Schauspiel heraus.

Jan Sellner 07.11.2024 - 16:09 Uhr

Am Tag, als in den USA Donald Trump triumphierte und in den Abendstunden in Berlin die Ampel zerbrach, widmete man sich im Foyer des Stuttgarter Schauspiels der schönsten Nebensache die Welt: dem Fußball. Ein unterspanntes Programm angesichts der Dramatik des Tages, doch nicht vorauszusehen – im Gegensatz zu dem Umstand, dass der VfB Stuttgart an diesem Abend in der Champions League gegen Atalanta Bergamo antreten würde.