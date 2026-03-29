Talk im Wendlinger Johannesforum: „Wir wollten ein Zeichen setzen“ – zwei Athletinnen sprechen über Verantwortung

Die Frage nach dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird in Zeiten, in denen immer mehr Menschen die Stabilität und die Wertvorstellungen unserer Demokratie infrage stellen, immer wichtiger. In der ehemaligen deutschen Biathletin und Skilangläuferin Verena Bentele, zwölffache Paralympics-Siegerin und vierfache Weltmeisterin – sowie in Linn Kazmaier, derzeitige Silbermedaillengewinnerin der Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo, stellten sich zwei starke Frauen dem Thema „Was hält uns zusammen?“ beim vom evangelischen Pfarrer Peter Brändle moderierten Talk im Forum im ausverkauften Wendlinger Johannesforum.

Unsere Empfehlung für Sie Sportler des Jahres in Esslingen Stolz und neue Erkenntnisse Anni Bantel vom TSV Berkheim, Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg und die weiblichen U-18-Judoka des KSV Esslingen sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Team des Jahres 2025. Neben dem Sport verbindet die beiden auch, dass sie mit einer Sehbehinderung leben: Bentele ist von Geburt an blind, Kazmaier hat rund vier Prozent Sehvermögen. Die Verteidigung unserer Wertvorstellungen hat viel damit zu tun, Haltung zu zeigen – darin waren sich die beiden Frauen einig. Kazmaier etwa setzte erst vor wenigen Wochen ein deutschlandweit beachtetes Zeichen: Nach dem Gewinn der paralympischen Silbermedaille im Langlaufsprint der Sehbeeinträchtigten wandte sich die 19-Jährige Oberlenningerin gemeinsam mit ihrem Guide Florian Baumann bei der Siegerehrung für die erstplatzierte Russin Anastasia Bagijan bei der russischen Hymne demonstrativ zur Seite. Ihre Mützen behielten die beiden deutschen Athleten entgegen der üblichen Gepflogenheiten auf dem Kopf, ein gemeinsames Siegerfoto verweigerten sie. Es sei für sie und ihren Guide extrem wichtig gewesen, einen guten Umgang mit der Situation zu finden, erklärte Kazmaier.

Ihr Protest richtete sich dabei weniger gegen die russische Erstplatzierte als gegen die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) – dem Äquivalent zum IOC für olympische Sportarten im Behindertensport, dass Russland bei den Spielen überhaupt starten durfte. „Es wäre was anderes gewesen, wären die russischen Sportler unter neutraler Flagge dabei gewesen“, betonte Kazmaier. Sie kenne viele ukrainische Athleten und könne deswegen die Entscheidung des IPC angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht nachvollziehen.

Bewusst ein Zeichen setzen

Die Abiturientin zeigte aber gleichzeitig Empathie für die russischen Sportler: „Für diese Menschen ist das sicherlich nicht leicht, immerhin durften sie seit vier Jahren nicht international starten, dann so eine Leistung bei Paralympics abzurufen, ist schon bemerkenswert.“ Aber zwischen Sport und Politik wolle sie in diesem Fall keine Trennlinie ziehen: „Wir wollten mit der Aktion für uns ganz bewusst ein Zeichen setzen.“Die Spiele für ein politisches Signal zu nutzen, fand großen Beifall bei Bentele: „Das fand ich richtig gut.“

Engagement über den Sport hinaus

Sie engagierte sich bereits vor dem Ende ihrer sportlichen Karriere sozialpolitisch: „Ich habe mich etwa schon früh für bessere Rahmenbedingungen für behinderte Sportler eingesetzt.“ 2011 stellte sie ihre Ski zwar in die Ecke – vertrat ihre Überzeugungen aber weiter mit viel Herzblut. Etwa von 2014 bis 2018 als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und seit 2018 als Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. „Politik passiert nicht einfach so, wir können und müssen mitgestalten“, begründete die ehemalige Athletin ihr Engagement. Jeder sei politisch und müsse deswegen auch mal klare Kante beziehen: „Die Politik passiert nicht einfach so um uns herum, der Staat gehört uns allen.“

Prägendes Element Leistungssport

Der Leistungssport ist dabei sowohl für Kazmaier als auch für Bentele das prägende Element. „Im Sport muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen, dazu kommt, eine enorm hohe mentale Komponente“, sagte Kazmaier. Auf der Strecke helfe etwa nur ein gewisser Biss, um sich auch noch den letzten Anstieg hoch zu quälen: „Das hilft mir zum Beispiel in der Schule bei den Prüfungen. Disziplin und Durchhaltevermögen bringen einen dazu nicht immer alles gleich hinzuschmeißen.“ Aussagen, die Bentele nur bestätigen kann – sie sei als Sportlerin ein mentales Biest gewesen, auch deswegen hätten sich bei ihrer politischen Arbeit schon viele ältere Herren die Zähne an ihr ausgebissen. Leistungssport helfe enorm, Haltung zu zeigen und Werte zu verteidigen.

Die VdK-Präsidentin plädierte aber gleichzeitig dafür, jeden Menschen nach seinen Fähigkeiten und nicht nach seinen Defiziten zu beurteilen: „Das ist wie beim Sport, wenn man etwas richtig gut kann. Dann denkt man im Wettkampf da geht vielleicht was. Man tritt ja nicht an und sagt: Heute wirst du mal Zweitletzte.“

Eine starke Gesellschaft lebt vom Miteinander, einem starken Ehrenamt und von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – darin waren sich die beiden Sportlerinnen letztlich einig.