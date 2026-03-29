Talk im Wendlinger Johannesforum: „Wir wollten ein Zeichen setzen“ – zwei Athletinnen sprechen über Verantwortung

Die Frage nach dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird in Zeiten, in denen immer mehr Menschen die Stabilität und die Wertvorstellungen unserer Demokratie infrage stellen, immer wichtiger. In der ehemaligen deutschen Biathletin und Skilangläuferin Verena Bentele, zwölffache Paralympics-Siegerin und vierfache Weltmeisterin – sowie in Linn Kazmaier, derzeitige Silbermedaillengewinnerin der Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo, stellten sich zwei starke Frauen dem Thema „Was hält uns zusammen?“ beim vom evangelischen Pfarrer Peter Brändle moderierten Talk im Forum im ausverkauften Wendlinger Johannesforum.