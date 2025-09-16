Umfahrung, Postareal, medizinische Versorgung: Wer hat beim OB-Talk unserer Zeitung in der Stadthalle am Montagabend welchen Spruch gebracht – und damit beim Publikum gepunktet?
16.09.2025 - 15:00 Uhr
Wer hat bei der Leonberger OB-Wahl die Nase vorn? Wer hat beim Publikum in der Stadthalle am Montagabend gepunktet – auf fachlicher und auch auf persönlicher Basis? Auf beiden Ebenen waren in einem zum Bersten gefüllten Großen Saal kernige Aussagen der Kandidaten Josefa von Hohenzollern (51), Marion Beck (55) und Tobias Degode (38) dabei.