Umfahrung, Postareal, medizinische Versorgung: Wer hat beim OB-Talk unserer Zeitung in der Stadthalle am Montagabend welchen Spruch gebracht – und damit beim Publikum gepunktet?

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Wer hat bei der Leonberger OB-Wahl die Nase vorn? Wer hat beim Publikum in der Stadthalle am Montagabend gepunktet – auf fachlicher und auch auf persönlicher Basis? Auf beiden Ebenen waren in einem zum Bersten gefüllten Großen Saal kernige Aussagen der Kandidaten Josefa von Hohenzollern (51), Marion Beck (55) und Tobias Degode (38) dabei.

 
  • „Ich bin ja auch ein Opfer der Führungskultur im Rathaus, aber ich bin geblieben.“ Josefa von Hohenzollern zur Frage, wie sie die Verwaltung sanieren würde
  • „Ich glaube, dass es nicht gut ist, Gerüchte zu befeuern.“ Tobias Degode zum Gerücht, Strabag könnte sich aus dem Projekt Postareal ausklinken
  • Leonberg muss wachsen, sonst schrumpfen wir.“ Marion Beck zur Frage, ob Leonberg in Sachen Gewerbe und Wohnraum weiter wachsen solle Strabag, Strohländle, Stadtumfahrung – an Themen mangelt es bei der OB-Wahl in Leonberg nicht
  • „Da legt sich der Landkreis mit der Falschen an.“ Josefa von Hohenzollern zur Diskussion über das Krankenhaus
  • „Wir brauchen im Sommer keine Konkurrenz zum Strohländle.“ Tobias Degode über die Anregung von Marion Beck, über einen „Strandsommer“ nach Weil der Städter Vorbild nachzudenken Riesiger Andrang: Die Stadthalle platzte aus allen Nähten. Simon Granville
  • „Wenn ich in der Stadt von A nach B fahren möchte, hilft mir eine Umfahrung nichts.“ Marion Beck zu den Gedanken an eine M´mögliche Umfahrung Leonbergs Diese Fünf wollen Oberbürgermeister werden
  • „Ich komme aus Bayern, wo alles wunderschön ist.“ Josefa von Hohenzollern über die mögliche Aufwertung der Altstadt
  • „Wenn wir es finanzieren könnten, ja. Aber ich wäre wohl der einzige der Kandidaten, der das noch erleben könnte.“ Tobias Degode über den möglicherweise jahrzehntelangen Weg zu einer Umfahrung
  • „Ich bin gegen Vergünstigungen. Da müssen wir schon gerecht bleiben.“ Marion Beck über den Ansatz, Bauplätze bevorzugt an Ärzte zu vergeben Wie sieht die Zukunft von Josefa von Hohenzollern als Erste Bürgermeisterin aus?
  • „Ich weiß, wie die Strabag tickt.“ Josefa von Hohenzollern über ihre Aussichten bei möglichen Gesprächen mit dem Unternehmen in Sachen Postareal
  • „Wir müssten sehen, wie wir zusammenarbeiten. Aber hinter der Bühne haben wir uns ganz gut verstanden.“ Tobias Degode auf die Frage, ob er als OB mit Josefa von Hohenzollern als Erster Bürgermeisterin weiter zusammenarbeiten würde
  • „Natürlich probieren wir das miteinander.“ Marion Beck auf ebenjene Frage
  • „Die Frage stellt sich für mich nicht, denn ich möchte ja Oberbürgermeisterin werden. Ich würde die Stelle sofort ausschreiben. Und als OB würde ich auch nicht in Elternzeit gehen, das sieht die Stelle nämlich nicht vor. Als Erste Bürgermeisterin würde das schon gehen (lacht).“ Josefa von Hohenzollern, ob sie im Fall einer Nicht-Wahl Erste Bürgermeisterin bleiben wolle