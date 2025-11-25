Die beiden haben das Sportjahr 2025 mit ihren jeweiligen Goldmedaillen mitgeprägt. Am 8. Dezember sind Niko Kappel und Timo Eder Gast unserer Talk-Reihe. Seien Sie live dabei!
25.11.2025 - 09:37 Uhr
Der eine ist es ja schon gewohnt, sportliche Erfolge zu feiern – und anschließend darüber zu reden. Niko Kappel hat in seiner Karriere schon viel erreicht, sammelte einen ganzen Medaillensatz bei Paralympischen Spielen und krönte sich in diesem Jahr zum dritten Mal zum Weltmeister. Wenn der kleinwüchsige Kugelstoßer am 8. Dezember also von seinem Sportjahr berichtet, wird er das mit einer gewissen Routine tun – aber ganz sicher auch: wie immer höchst unterhaltsam.