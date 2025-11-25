Die beiden haben das Sportjahr 2025 mit ihren jeweiligen Goldmedaillen mitgeprägt. Am 8. Dezember sind Niko Kappel und Timo Eder Gast unserer Talk-Reihe. Seien Sie live dabei!

Der eine ist es ja schon gewohnt, sportliche Erfolge zu feiern – und anschließend darüber zu reden. Niko Kappel hat in seiner Karriere schon viel erreicht, sammelte einen ganzen Medaillensatz bei Paralympischen Spielen und krönte sich in diesem Jahr zum dritten Mal zum Weltmeister. Wenn der kleinwüchsige Kugelstoßer am 8. Dezember also von seinem Sportjahr berichtet, wird er das mit einer gewissen Routine tun – aber ganz sicher auch: wie immer höchst unterhaltsam.

Doch nicht nur der Leichtathlet des VfB Stuttgart wird zu Gast sein bei der sechsten Auflage unserer Talkreihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“. Mit dabei ist auch einer, der gerade erst begonnen hat, die Karriereleiter nach oben zu klettern. Der aber auch schon internationale Erfolge gefeiert hat. Bei der Turn-EM in Leipzig hat Timo Eder in diesem Jahr Gold im Mixed-Wettbewerb und Bronze am Barren gewonnen. Der 20-Jährige turnt für den MTV Ludwigsburg und trainiert sein Jahren im Stuttgarter Kunstturnforum.

Ganz nah dran – unsere Talkreihe im Café Gottlieb in Bad Cannstatt. Foto: Pressefoto Baumann

Was treibt die beiden an? Was sind ihre nächsten Ziele? Was verbindet und trennt sie auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen? All das und noch viel mehr wird Thema sein am 8. Dezember im Café Gottlieb in Stuttgart-Bad Cannstatt (König-Karl-Straße 35, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Daimlerplatz). Los geht’s um 19 Uhr – und Sie können live dabei sein.

Anmeldungen zu der Veranstaltung sind unter folgendem Link möglich: zeitung-erleben.de/sporttalk (ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich, die Plätze sind begrenzt). Das Gespräch führt Dirk Preiß, Managing Editor Sport der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.

Zuletzt waren Misha Kaufmann und Kai Häfner vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart Gast unserer Talkreihe, die den Stuttgarter Topsport abseits des Profifußballs in den Fokus rückt. Ebenfalls schon dabei waren Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Paralympicssieger Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten), Zehnkampf-Superstar Leo Neugebauer und die erfolgreiche VfB-Kugelstoßerin Alina Kenzel, Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter von Allianz MTV Stuttgart sowie der Profiboxer Simon Zachenhuber mit seinem Trainer Conny Mittermeier.