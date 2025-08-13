Einbrecherin klettert über Balkon in Wohnung – und läuft einer Frau in die Arme

Eine Einbrecherin ist am Dienstagmittag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) in eine Wohnung geklettert. Die war allerdings nicht verlassen.

Julia Amrhein 13.08.2025 - 10:51 Uhr

Eine Einbrecherin ist am Dienstagmittag in Tamm auf frischer Tat ertappt worden – und trotzdem unerkannt entkommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Unbekannte gegen 11.30 Uhr wohl über den Balkon und durch ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alleenstraße geklettert. Dort lief sie jedoch einer anderen Frau direkt in die Arme.