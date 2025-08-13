Eine Einbrecherin ist am Dienstagmittag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) in eine Wohnung geklettert. Die war allerdings nicht verlassen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Einbrecherin ist am Dienstagmittag in Tamm auf frischer Tat ertappt worden – und trotzdem unerkannt entkommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Unbekannte gegen 11.30 Uhr wohl über den Balkon und durch ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alleenstraße geklettert. Dort lief sie jedoch einer anderen Frau direkt in die Arme.

 

Die Unbekannte flüchtete daraufhin wiederum über den Balkon und lief in Richtung Innenstadt davon. In die Hände fiel ihr bei dem Einbruch wohl nichts. Die Täterin wurde auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie trug eine beige Schirmmütze und eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.