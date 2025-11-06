Was kostet Tanken heute in Stuttgart und welche Tankstelle ist die günstigste? Die Echtzeitpreise für E10, Diesel und E5 in der Übersicht.
06.11.2025 - 11:36 Uhr
Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC sind die Spritpreise im Herbst 2025 wieder gestiegen. Es lohnt sich also, zu vergleichen. Zwar liegen die Preise für Diesel und E10 sowie E5 Benzin in Stuttgart im gesamtdeutschen Vergleich regelmäßig auf einem moderaten Niveau, die Fülle an Tankstellen in der Stadt sorgt allerdings auch für flexiblere Preise. Ein Echtzeit-Vergleich lohnt sich darum immer.