Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC sind die Spritpreise im Herbst 2025 wieder gestiegen. Es lohnt sich also, zu vergleichen. Zwar liegen die Preise für Diesel und E10 sowie E5 Benzin in Stuttgart im gesamtdeutschen Vergleich regelmäßig auf einem moderaten Niveau, die Fülle an Tankstellen in der Stadt sorgt allerdings auch für flexiblere Preise. Ein Echtzeit-Vergleich lohnt sich darum immer.

Das kostet Tanken heute in Stuttgart Unsere aktuelle Übersicht zeigt die Echtzeitpreise für Diesel und Benzin (E5, E10) in Stuttgart. Die jeweils 5 günstigsten Tankstellen finden Sie unten im Video. Das Video startet automatisch:

Große Preisspannen an Stuttgarter Tankstellen

Das Bundeskartellamt hat kürzlich in einem Bericht festgestellt, dass es an den Tankstellen in deutschen Metropolen größere Preisspannen gibt, als beispielsweise auf dem Land. Vor allem morgens um 7 Uhr weichen die Durchschnittspreise mitunter stark ab. Dafür zeigt sich am Abend ab ca. 19 Uhr ein größerer Preisnachlass, verglichen mit ländlichen Regionen.

Die Gründe dafür sieht das Kartellamt vor allem in der höheren Anzahl an Tankstellen in Städten, die eine stärkere Wettbewerbsdynamik und mehr Preisänderungen zur Folge hat. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass morgens besonders in Städten eine geringere Preiselastizität herrscht, als auf dem Land: Wer morgens tanken muss, hat im dichten Berufsverkehr meistens weniger Möglichkeiten, die teuren Tankstellen zu umfahren. Abends kehrt sich der Effekt dann wieder um. Dann nämlich sorgt der Wettbewerb zwischen den Tankstellen für insgesamt niedrigere Preise. Aus diesem Grund empfiehlt der ADAC, eher in den Abendstunden zu tanken.