Nächstes Jahr wird der CO₂-Preis erhöht. Dies hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Preise für Kraftstoffe. Worauf müssen sich Autofahrer:innen einstellen?
27.10.2025 - 09:50 Uhr
Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, soll der CO₂-Preis dazu beitragen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Dieser steigt im Jahr 2026 in Deutschland weiter an. Autofahrer:innen sollten sich auf höhere Kosten beim Tanken einstellen, da die CO₂-Abgabe auf klimaschädliche Brennstoffe eine Verteuerung mit sich bringt.