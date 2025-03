Eine Straßenbahn ist in Ubstadt-Weiher bei Bruchsal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der hatte brennbare Fracht geladen. Eine Person ist laut Polizei verletzt.

Matthias Kapaun /dpa 11.03.2025 - 16:35 Uhr

Ein Tanklaster ist in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei in Brand - es gibt ein Todesopfer. Eine massive Rauchwolke stieg in die Luft, mittlerweile konnte wegen der Rauchentwicklung Entwarnung gegeben werden (Stand: 16 Uhr). Ein Mensch sei mutmaßlich schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei handelt es sich wohl um dem Fahrer des Lastwagens. Hinweise auf eine größere Zahl Verletzter oder gar Tote in Ubstadt-Weiher gab es den Angaben der Sprecherin zufolge zunächst nicht.