24.04.2026 - 13:10 Uhr
Der Bundestag hat heute den sogenannten Tankrabatt beschlossen. Die Maßnahme soll Autofahrer angesichts hoher Spritpreise kurzfristig entlasten. Doch entscheidend ist die Frage: Ab wann gilt der Tankrabatt tatsächlich?
Der Bundestag hat heute den sogenannten Tankrabatt beschlossen. Die Maßnahme soll Autofahrer angesichts hoher Spritpreise kurzfristig entlasten. Doch entscheidend ist die Frage: Ab wann gilt der Tankrabatt tatsächlich?
In den USA sorgt eine Reihe von mysteriösen Todesfällen und verschwundenen Forschern und Geheimnisträgern für große Besorgnis. Sogar Präsident Donald Trump hat sich eingeschaltet. Wer oder was steckt hinter dem Tod der 11 Top-Personen, die enge Kontakte zum Militär, zu kerntechnischen Anlagen oder der Raumfahrtbehörde Nasa pflegten?