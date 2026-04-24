Der Bundestag hat heute den sogenannten Tankrabatt beschlossen. Die Maßnahme soll Autofahrer angesichts hoher Spritpreise kurzfristig entlasten. Doch entscheidend ist die Frage: Ab wann gilt der Tankrabatt tatsächlich?

Zeitraum: 1. Mai bis 30. Juni 2026 Die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel tritt ab dem 1. Mai 2026 in Kraft. Sie ist zeitlich befristet bis zum 30. Juni 2026. In diesem Zeitraum soll Tanken spürbar günstiger werden. Konkret bedeutet das:

Die Energiesteuer wird um 14,04 Cent pro Liter gesenkt

Einschließlich Mehrwertsteuer ergibt sich eine Entlastung von rund 17 Cent pro Liter

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Gilt der Rabatt sofort an der Zapfsäule?

Formal gilt die Steuersenkung ab dem 1. Mai. Ob die Entlastung sofort vollständig bei den Verbrauchern ankommt, hängt allerdings von den Mineralölkonzernen und Tankstellen ab. Diese entscheiden über die Preisgestaltung. Das war bereits bei früheren Maßnahmen ein Kritikpunkt: Ein Teil der Entlastung könnte nicht vollständig weitergegeben werden.

Auslöser für den Tankrabatt sind gestiegene Energiepreise, unter anderem infolge geopolitischer Spannungen und hoher Rohölpreise. Die Bundesregierung will mit der befristeten Steuersenkung kurzfristig gegensteuern. Insgesamt rechnet der Bund mit Steuermindereinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro.