Die Tankstelleninflation ist ein Ausdruck von Mangel. Rabattpolitik würde darüber hinwegtäuschen – und wäre immens teuer, meint unser Autor Armin Käfer.
Es gibt keinen besseren Hebel, um Mehrheiten hinter sich zu bringen, als die Spritpreise zu drücken. Das lassen aktuelle Umfragen vermuten: 86 Prozent würden an der Tankstelle gerne weniger bezahlen. Überrascht das irgendwen? Dennoch diskutiert die Politik aufgeregt über eine darauf abgestimmte Methode der Volksbeglückung: von Steuerrabatten bis zu einem Deutschlandticket fast zum Nulltarif. Am Sonntag berät darüber der Koalitionsausschuss. Kanzler Friedrich Merz will sich aber nicht zu Kurzschlussreaktionen hinreißen lassen. Und dafür gibt es gute Gründe.