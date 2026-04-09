Jede Art von Rabattpolitik hat ihren Preis

Wegen des Iran-Kriegs sind Kraftstoffe und Heizöl knapp. Infolge des Mangels steigen die Preise. Das könnte Verbraucher animieren, mit diesen Rohstoffen sparsam umzugehen. Staatliche Subventionen würde sie davon eher abhalten. Das wäre nicht nur unvernünftig, sondern auch teuer. Zielgenau wären da allenfalls höhere Pendlerpauschalen, aber die wurden jüngst erst erhöht. Alles andere entspricht einer Politik mit der Gießkanne – oder entspringt den dirigistischen Fantasien derer, die den Markt ohnehin für eine Erfindung zur Bereicherung von Kapitalisten halten. Doch der Staat ist keine Versicherung gegen steigende Spritpreise. Er kann sich das gar nicht leisten. Im Bundeshaushalt klaffen ohnehin schon Löcher in dreistelliger Milliardenhöhe. Jede Art von Rabattpolitik müsste mit Einsparungen oder Steuererhöhungen an anderer Stelle bezahlt werden.