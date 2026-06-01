Profitieren Autofahrer auch im Juni noch von der Steuersenkung bei Benzin und Diesel?

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Ja, der Tankrabatt gilt im Juni 2026 noch, aber nur bis zum Monatsende. Die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel läuft vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026. Damit profitieren Autofahrer noch den ganzen Monat von der Entlastung an der Zapfsäule. Danach endet die Regelung. Konkret wurde die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um jeweils 14,04 Cent pro Liter gesenkt. Da auf den niedrigeren Steuerbetrag auch weniger Umsatzsteuer anfällt, ergibt sich rechnerisch eine Entlastung von bis zu rund 17 Cent brutto pro Liter.

 

Parallel zum Tankrabatt gilt seit April eine neue Regel für Preisänderungen an Tankstellen. Demnach dürfen die Preise für Kraftstoffe grundsätzlich nur noch einmal täglich, um 12 Uhr, erhöht werden. Preissenkungen bleiben jederzeit möglich. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt überwacht die gemeldeten Preisänderungen. Verstöße können an die zuständigen Behörden weitergegeben werden.

Was gilt ab Juli?

Ob es nach dem Ende des Tankrabatts neue Entlastungen geben wird, ist derzeit offen. Beschlossen ist bislang keine Verlängerung der Energiesteuersenkung über den 30. Juni 2026 hinaus. Zwar gibt es politische Forderungen, den Tankrabatt angesichts weiter hoher Spritpreise zu verlängern. Eine entsprechende Anschlussregelung gibt es nach aktuellem Stand aber nicht.

Wird es weitere Entlastungen geben?

Die geplante steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro für Beschäftigte wurde vom Bundesrat nicht gebilligt. Die Bundesregierung teilte anschließend mit, dass das Vorhaben nach der Ablehnung durch den Bundesrat nicht weiterverfolgt werde. Längerfristig plant die Regierungskoalition allerdings eine Reform der Einkommensteuer. Sie soll zum 1. Januar 2027 kleinere und mittlere Einkommen dauerhaft entlasten.