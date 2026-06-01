Profitieren Autofahrer auch im Juni noch von der Steuersenkung bei Benzin und Diesel?
01.06.2026 - 06:48 Uhr
Ja, der Tankrabatt gilt im Juni 2026 noch, aber nur bis zum Monatsende. Die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel läuft vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026. Damit profitieren Autofahrer noch den ganzen Monat von der Entlastung an der Zapfsäule. Danach endet die Regelung. Konkret wurde die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um jeweils 14,04 Cent pro Liter gesenkt. Da auf den niedrigeren Steuerbetrag auch weniger Umsatzsteuer anfällt, ergibt sich rechnerisch eine Entlastung von bis zu rund 17 Cent brutto pro Liter.