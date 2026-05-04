Verpufft der Tankrabatt an den Tankstellen? Aktuelle Auswertungen zeigen, wie viel wirklich bei den Autofahrern ankommt.
04.05.2026 - 10:20 Uhr
Zum 1. Mai 2026 ist die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt worden. Dadurch sollten Benzin und Diesel an der Zapfsäule günstiger werden. Erste Preisstatistiken zeigen tatsächlich einen deutlichen Rückgang direkt nach Inkrafttreten der Maßnahme. Gleichzeitig machen die Daten klar: Die Entlastung kommt nicht überall gleich stark an – und die Preise steigen im Tagesverlauf weiterhin deutlich.