Die schon seit einiger Zeit angedachte Wasserstoff-Tankstelle in Waiblingen kann gebaut werden. Der Betreibergesellschaft wurde jetzt die Genehmigung erteilt. Das Besondere an dem Projekt: Der benötigte Wasserstoff wird vor Ort produziert.

Frank Rodenhausen 25.07.2024 - 16:08 Uhr

Es könne losgehen: Eine von den Stadtwerken Waiblingen und der Schleswig-Holsteiner Firma GP Joule gegründete Projektgesellschaft hat laut eigenen Angaben die Genehmigung für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in der Stauferstadt erhalten. Auf einem Grundstück am Rande eines Fachmarktzentrums in der Stuttgarter Straße soll nicht nur eine Tankstelle entstehen, sondern der Wasserstoff auch hergestellt werden. Die Verantwortlichen sprechen vom „ersten nachhaltigen Wasserstoffmobilitätsprojekt in der Region“.