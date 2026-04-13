Tankstellenbetreiber aus Nufringen „12-Uhr-Regelung ist kompletter Nonsens“
Die Spritpreise dürfen seit dem 1. April nur noch einmal am Tag angehoben werden. Tankstellen-Betreiber Michael Wankmüller erklärt, warum der Schuss nach hinten losgeht.
Die Spritpreise dürfen seit dem 1. April nur noch einmal am Tag angehoben werden. Tankstellen-Betreiber Michael Wankmüller erklärt, warum der Schuss nach hinten losgeht.
Michael Wankmüller ist schwer zu erreichen. Als Geschäftsführer des gleichnamigen Heizölhandels in Nufringen und einer der ganz wenigen eigenständigen Tankstellen-Betreiber im Land spürt er die derzeitigen Kapriolen des Ölpreises wie kaum ein zweiter am eigenen Leib. Als ein Telefonat klappt, sitzt er am Steuer eines seiner Lastwagen. Das hindert ihn aber nicht daran, zur derzeitigen Lage am Ölmarkt Stellung zu beziehen. Und zwar deutlich.