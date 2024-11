Ein Mann soll einen Kunden in einem Kiosk in Bad Cannstatt geschlagen haben. Der Angreifer wollte mutmaßlich einen Energydrink stehlen.

jbr 18.11.2024 - 15:10 Uhr

Ein unbekannter Mann hat einen Kunden in einem Tankstellenkiosk in Bad Cannstatt geschlagen – und ist anschließend geflüchtet. Das berichtete die Polizei am Montag. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag um 17.30 Uhr.