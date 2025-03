55 Jahre die Kamera draufgehalten Warum Rheinhold Reichle das „Remstäler Gedächtnis“ genannt wird

Rheinhold Reichle hat Geschichte und Geschichten aus dem vorderen Remstal mit der Kamera gesammelt, festgehalten und archiviert. Am Donnerstag zeigt er in der Glockenkelter in Kernen-Stetten den Film „Wengerter und andere Leut“.