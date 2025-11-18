Tanz made in Brasilien hat ein besonderes Energie-Level. Zu erleben ist es beim Gastspiel der São Paulo Companhia de Dança in Ludwigsburg und in der neuen Tanz-Doku von Eric Gauthier.
18.11.2025 - 14:49 Uhr
Lebensfreude, die sich in der Bewegung ausdrückt, Körper, die scheinbar vor Leidenschaft leuchten: In Brasilien hat Tanz eine eigene Intensität. Ob das nur ein Klischee ist, lässt sich demnächst bei zwei Gelegenheiten in der Region überprüfen: An diesem Freitag und Samstag, 21. und 22. November, ist die São Paulo Companhia de Dança zu Gast im Tanz-Forum in Ludwigsburg.