RTL verrät, welche Profi-Tänzer in der neuen Staffel «Let's Dance» dabei sind. Fans der Tanz-Show werden einige bereits sehr gut kennen - aber auch eine Debütantin kennenlernen.
Köln - In der neuen "Let's Dance"-Staffel vertraut RTL größtenteils auf wohlbekannte Profi-Tänzer – und schickt zugleich ein neues Gesicht ins Rennen. Wie der Sender mitteilte, sind in der neuen Ausgabe der Tanz-Show unter anderen wieder Ekaterina "Ekat" Leonova, Kathrin Menzinger, Massimo Sinató, Patricija Ionel, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin dabei. Es gibt allerdings auch eine Debütantin: Victoria Sauerwald wird erstmals über das Show-Parkett wirbeln. Start ist am 27. Februar.