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  6. Halbfinaleinzug bei deutscher Meisterschaft über zehn Tänze

Tanzen beim TSC Böblingen Halbfinaleinzug bei deutscher Meisterschaft über zehn Tänze

Tanzen beim TSC Böblingen: Halbfinaleinzug bei deutscher Meisterschaft über zehn Tänze
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Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer freuen sich über Rang elf bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Foto: TSC

Bei der deutschen Meisterschaft über zehn Tänze in Berlin haben Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer vom TSC Rot-Weiß Böblingen das Halbfinale erreicht.

Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer vom TSC Rot-Weiß Böblingen haben bei der deutschen Meisterschaft über zehn Tänze in Berlin das Halbfinale erreicht. Und das in einer der anspruchsvollsten Disziplinen im Tanzsport.

 

Bei einem Zehn-Tänze Turnier müssen Standard- und Lateintänze gleichermaßen auf hohem Niveau beherrscht werden. Dem Böblinger Tanzpaar gelang dies in der Bundeshauptstadt auf eindrucksvolle Art und Weise.

Tanzpaar des TSC Rot-Weiß Böblingen zieht ins Halbfinale ein

In der höchstens Startklasse, der Hauptgruppe S, überstand das Tanzpaar zunächst die Vorrunde und zog ins Halbfinale der besten zwölf Paaren ein. Nach insgesamt 30 getanzten Tänze verpassten sie den Einzug ins Finale und beendeten die deutsche Meisterschaft auf dem elften Platz von 25 gestarteten Paaren.

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Fast 1200 Teilnehmer gehen beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an den Start. Nikolai Kronenwett und Marlena Götza sind am Ende beim Rennen über zehn Kilometer vorne.

Ein starkes Ergebnis der Böblinger. Mit dem Einzug ins Halbfinale behaupteten sich die Geschwister in einem stark besetzten Teilnehmerfeld und bestätigten ihre gute Form. Entsprechend zufrieden fiel das Fazit nach dem Turnier aus.

TSC Rot-Weiß Böblingen veranstaltet Tanzgala in Holzgerlingen

Bereits jetzt richtet der Verein den Blick auf das nächste große Tanzsportereignis in der Region: Am 26. September veranstaltet der TSC in der Stadthalle Holzgerlingen die Tanzgala mit der Landesmeisterschaft Hauptgruppe S Standard. Neben hochklassigem Tanzsport erwartet die Gäste ein Galaball mit Livemusik und Gelegenheit zum eigenen Tanzen. Informationen und Karten gibt es unter www.tsc-boeblingen.de.

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