Tanzen beim TSC Böblingen Halbfinaleinzug bei deutscher Meisterschaft über zehn Tänze
Bei der deutschen Meisterschaft über zehn Tänze in Berlin haben Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer vom TSC Rot-Weiß Böblingen das Halbfinale erreicht.
Bei der deutschen Meisterschaft über zehn Tänze in Berlin haben Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer vom TSC Rot-Weiß Böblingen das Halbfinale erreicht.
Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer vom TSC Rot-Weiß Böblingen haben bei der deutschen Meisterschaft über zehn Tänze in Berlin das Halbfinale erreicht. Und das in einer der anspruchsvollsten Disziplinen im Tanzsport.