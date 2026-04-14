Tanzen beim TSC Böblingen Paare sammeln wichtige Punkte für Gesamtwertung der TBW-Trophy
Einige Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen begaben sich bei der TBW-Trophy auf die Tanzfläche. Ihre Ergebnisse konnten sich durchaus sehen lassen.
Einige Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen begaben sich bei der TBW-Trophy auf die Tanzfläche. Ihre Ergebnisse konnten sich durchaus sehen lassen.
Beim ersten von drei Turnierwochenenden der TBW-Trophy in Karlsruhe gingen mehrere Paare des TSC Rot-Weiß Böblingen in den Latein- und Standardtänzen an den Start und sammelten dabei einige Punkte für die Gesamtwertung.