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  6. Paare sammeln wichtige Punkte für Gesamtwertung der TBW-Trophy

Tanzen beim TSC Böblingen Paare sammeln wichtige Punkte für Gesamtwertung der TBW-Trophy

Tanzen beim TSC Böblingen: Paare sammeln wichtige Punkte für Gesamtwertung der TBW-Trophy
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Antonino Anania und Irene Corlito sowie Laura Geringer und Toni Klipps (von links) konnten mit ihren Ergebnissen zufrieden sein. Foto: privat

Einige Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen begaben sich bei der TBW-Trophy auf die Tanzfläche. Ihre Ergebnisse konnten sich durchaus sehen lassen.

Beim ersten von drei Turnierwochenenden der TBW-Trophy in Karlsruhe gingen mehrere Paare des TSC Rot-Weiß Böblingen in den Latein- und Standardtänzen an den Start und sammelten dabei einige Punkte für die Gesamtwertung.

 

Irene Corlito/Antonino Anania überzeugten besonders in der Hauptgruppe II D Latein und sicherten sich dort den Turniersieg bei fünf gestarteten Paaren. Auch bei weiteren Starts in Standard und Latein erreichte das Paar Final- und Mittelfeldplatzierungen und holte wichtige Zähler.

Laura Geringer/Toni Klipps sind nach Verletzungspause wieder voll da

Laura Geringer/Toni Klipps erreichten in der Hauptgruppe II C Latein mit Platz vier von zwölf Paaren eine Finalplatzierung. Nach einer längeren verletzungsbedingten Pause stellt dieses Ergebnis einen gelungenen Wiedereinstieg ins Turniergeschehen dar. In der Hauptgruppe C Latein konnten sie sich ebenfalls im Mittelfeld platzieren.

Jannik Schwarz/Janina Boden bestätigen Position in starkem Starterfeld

Jannik Schwarz/Janina Bode belegten in der Hauptgruppe B Latein Rang acht von 16 Paaren und bestätigten ihre Position in einem starken Starterfeld. Dana Schleeh erreichte darüber hinaus bei ihrem zweiten Turnierstart in der Master I D Latein in Mutlangen Platz drei von vier Teilnehmern.

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