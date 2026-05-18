Tanzen beim TSC Böblingen: Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren

Das Großturnier „Hessen tanzt“ in Frankfurt gilt als feste Größe im deutschen Tanzsportkalender. Zahlreiche Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen machten dabei auf sich aufmerksam.

Für eines der besten Ergebnisse des Vereins sorgten Laura Geringer/Toni Klipps. Sie erreichten bei in der Hauptgruppe II C Latein den zweiten Platz unter 20 Paaren. Auch in der Hauptgruppe C Latein überzeugten die beiden mit Rang 16 von insgesamt 65 Paaren. Bereits eine Woche zuvor hatten sie bei der TBW-Trophy in Ludwigsburg mit Rang vier von acht Paaren in der Hauptgruppe II C überzeugt.

TSC Rot-Weiß Böblingen sammelt internationale Erfahrung

Ebenfalls bei „Hessen tanzt“ am Start waren Jannik Schwarz/Janina Bode. In der Hauptgruppe B Latein belegten sie Platz 37 gegen 88 konkurrierende Paare. Nach längerer Turnierpause kehrten Nicklas Neufang/Laura Neufang auf das Parkett zurück. In der Hauptgruppe II B Latein kamen sie auf Rang neun von 23 Paaren.

Internationale Erfahrung sammelten Sandra Viktoria Augst/Udo Günthner bei der Europameisterschaft der Masters III Latein. Für sie sprang der geteilte 67. Platz unter 74 Paaren heraus.

Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer präsentierten sich bei mehreren internationalen Turnieren. Foto: Jannik Schwarz

Auch Marvin Fischer/Daphne Fischer Schorpp präsentierten sich bei mehreren internationalen Turnieren der S-Klasse, der höchsten deutschen Leistungsklasse. Mit Platz 26 von 50 Paaren in der Rising-Star-Konkurrenz Standard konnte die Geschwister ein ordentliches Ergebnis vorweisen.