 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren

Tanzen beim TSC Böblingen Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren

Tanzen beim TSC Böblingen: Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren
1
Laura Geringer und Toni Klipps sorgten für eines der besten Ergebnisse des TSC Rot-Weiß Böblingen. Foto: Jannik Schwarz

Die Tänzer des TSC Rot-Weiß Böblingen haben sich beim Großturnier „Hessen tanzt“ teuer verkauft. Ein Paar kam in Frankfurt sogar aufs Treppchen.

Das Großturnier „Hessen tanzt“ in Frankfurt gilt als feste Größe im deutschen Tanzsportkalender. Zahlreiche Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen machten dabei auf sich aufmerksam.

 

Für eines der besten Ergebnisse des Vereins sorgten Laura Geringer/Toni Klipps. Sie erreichten bei in der Hauptgruppe II C Latein den zweiten Platz unter 20 Paaren. Auch in der Hauptgruppe C Latein überzeugten die beiden mit Rang 16 von insgesamt 65 Paaren. Bereits eine Woche zuvor hatten sie bei der TBW-Trophy in Ludwigsburg mit Rang vier von acht Paaren in der Hauptgruppe II C überzeugt.

TSC Rot-Weiß Böblingen sammelt internationale Erfahrung

Ebenfalls bei „Hessen tanzt“ am Start waren Jannik Schwarz/Janina Bode. In der Hauptgruppe B Latein belegten sie Platz 37 gegen 88 konkurrierende Paare. Nach längerer Turnierpause kehrten Nicklas Neufang/Laura Neufang auf das Parkett zurück. In der Hauptgruppe II B Latein kamen sie auf Rang neun von 23 Paaren.

Internationale Erfahrung sammelten Sandra Viktoria Augst/Udo Günthner bei der Europameisterschaft der Masters III Latein. Für sie sprang der geteilte 67. Platz unter 74 Paaren heraus.

Daphne Fischer Schorpp und Marvin Fischer präsentierten sich bei mehreren internationalen Turnieren. Foto: Jannik Schwarz

Auch Marvin Fischer/Daphne Fischer Schorpp präsentierten sich bei mehreren internationalen Turnieren der S-Klasse, der höchsten deutschen Leistungsklasse. Mit Platz 26 von 50 Paaren in der Rising-Star-Konkurrenz Standard konnte die Geschwister ein ordentliches Ergebnis vorweisen.

Weitere Themen

Tanzen beim TSC Böblingen: Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren

Tanzen beim TSC Böblingen Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren

Die Tänzer des TSC Rot-Weiß Böblingen haben sich beim Großturnier „Hessen tanzt“ teuer verkauft. Ein Paar kam in Frankfurt sogar aufs Treppchen.
Von Daniel Sommer
Tennis-Regionalliga Damen: TA VfL Sindelfingen rutscht trotz hoffnungsvollem Beginn auf Abstiegsplatz ab

Tennis-Regionalliga Damen TA VfL Sindelfingen rutscht trotz hoffnungsvollem Beginn auf Abstiegsplatz ab

Die Tennis-Damen der TA VfL Sindelfingen müssen die nächste Niederlage in der Regionalliga Südwest einstecken. Trotz des vorletzten Tabellenplatzes gibt es Grund zur Hoffnung.
Von Thomas Volkmann
Ringen beim TSV Ehningen: „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch

Ringen beim TSV Ehningen „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch

Bei den German Masters in Rostock-Warnemünde erreichten die Ringer des TSV Ehningen gleich vier Medaillen. Besonders einer war nach den Kämpfen mächtig zufrieden.
Von Henri Schimmer
Leichtathletik, VfL Sindelfingen: Eine durchbrochene Schallmauer und viele weitere Gründe zur Freude

Leichtathletik, VfL Sindelfingen Eine durchbrochene Schallmauer und viele weitere Gründe zur Freude

Beim Himmelfahrtssportfest in Bönnigheim glänzten einige Leichtathleten des VfL Sindelfingen. Nathalie Schmidt konnte sich bei den 400 Metern der U18 aus gleich mehreren Gründen freuen.
Von Holger Schmidt
Fußball-Regionalliga Frauen: „Arbeiten aktuell an Neuzugängen“ – das tut sich personell beim VfL Herrenberg

Fußball-Regionalliga Frauen „Arbeiten aktuell an Neuzugängen“ – das tut sich personell beim VfL Herrenberg

Die Fußballerinnen des VfL Herrenberg sind zwar aus der Regionalliga abgestiegen, lassen es jedoch immerhin nicht schleifen. In der Regionenliga, Staffel IV, zittern die hiesigen Teams.
Von Kevin Schuon
Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: Beide Topteams patzen überraschend – will denn keiner Meister werden?

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII Beide Topteams patzen überraschend – will denn keiner Meister werden?

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, hat Tabellenführer GSV Maichingen III zwei Punkte liegenlassen. Wer nun glaubt, dass der Titelkampf dadurch enger wurde, liegt aber falsch.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: „Dann wird es langweilig“ – Radnik Sindelfingen holt locker die Meisterschaft

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII „Dann wird es langweilig“ – Radnik Sindelfingen holt locker die Meisterschaft

Radnik Sindelfingen ist Meister in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII. Dafür sorgte einerseits der eigene Kantersieg und andererseits eine überraschende Niederlage der Konkurrenz.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: „Topspiel hat Namen verdient“ – Momentum erweist sich als sehr wechselhaft

Fußball-Kreisliga B, Staffel VI „Topspiel hat Namen verdient“ – Momentum erweist sich als sehr wechselhaft

Vorentscheidung vertagt. Nach dem 2:2 zwischen SF Kayh und SG Gäufelden bleibt das Titelrennen der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, offen. Es hätte sogar noch enger werden können.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Landesliga, Staffel II: VfL Sindelfingen gewinnt trotz Unterzahl mit 5:3

Fußball-Landesliga, Staffel II VfL Sindelfingen gewinnt trotz Unterzahl mit 5:3

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, bescheren ein „Tor des Monats“ und zwei mustergültige Konter dem VfL Sindelfingen einen 5:3-Erfolg in Unterzahl beim TV Echterdingen.
Von Andreas Reichert
Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen ist mit dieser Niederlage nicht einverstanden

Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen ist mit dieser Niederlage nicht einverstanden

Die SV Böblingen hätte in der Fußball-Landesliga, Staffel II, in Sachen Klassenerhalt alles klarmachen können. Dass es nicht geklappt hat, lag nicht an der eigenen Leistung.
Von Kevin Schuon
Weitere Artikel zu Tanzen
 
 