Tanzen beim TSC Böblingen Starke Ergebnisse bei „Hessen tanzt“ und der TBW-Trophy eingefahren
Die Tänzer des TSC Rot-Weiß Böblingen haben sich beim Großturnier „Hessen tanzt“ teuer verkauft. Ein Paar kam in Frankfurt sogar aufs Treppchen.
Die Tänzer des TSC Rot-Weiß Böblingen haben sich beim Großturnier „Hessen tanzt“ teuer verkauft. Ein Paar kam in Frankfurt sogar aufs Treppchen.
Das Großturnier „Hessen tanzt“ in Frankfurt gilt als feste Größe im deutschen Tanzsportkalender. Zahlreiche Tanzpaare des TSC Rot-Weiß Böblingen machten dabei auf sich aufmerksam.