Auf die „Mama-Disco“ und den „Älternabend“ folgt in Stuttgart ein weiteres Format zum Abtanzen: Mit der „Familien-Disco“ lädt der Perkins Park Eltern und ihre Kinder zum gemeinsamen Feiern ein.

Uwe Bogen 07.05.2025 - 16:44 Uhr

Die Disco beginnt früher als gewohnt, nämlich um 18 Uhr. Zum Trinken werden vor allem Softdrinks und Milchcocktails in großer Auswahl gereicht, aber kein Gin Tonic und kein Sex on the Beach. Für die Erwachsenen gibt’s allenfalls „leichte alkoholische Getränke“ wie Bier oder Sekt. Die Musik vereint Klassiker, Charthits und Gute-Laune-Songs. Draußen steht ein Hotdog-Stand. Drinnen will der Perkins Park für ein „Club-Feeling“ und ein „kinderfreundliches Ambiente“ gleichermaßen sorgen. Startschuss für das neue Format ist am Freitag, 23. Mai, 18 Uhr.