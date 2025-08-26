Tanzen: Nicole Geller Die harte Trainingsarbeit zahlt sich aus
Die Fellbacherin Nicole Geller und ihr Tanzpartner Erik Dabergott zeigen bei den German Open Championships in der Liederhalle gute Leistungen.
Für Nicole Geller und ihren Partner Erik Dabergott war in der vergangenen Woche wieder einmal so etwas wie ein Heimspiel angesagt. Die 19 Jahre alte Spitzentänzerin aus Fellbach und der drei Jahre ältere Rostocker, der vor vier Jahren des Studiums wegen nach Stuttgart gekommen war, waren zum fünften Mal bei den German Open Championships (GOC) in der Liederhalle und der Alten Reithalle am Start. Mit rund 1600 Paaren aus mehr als 50 Nationen ist dies das zweitgrößte Tanzturnier der Welt.