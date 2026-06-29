Tanzen: Viele vordere Plätze für den TSV Hildrizhausen

Beim Wettkampf in München konnten die Tänzerinnen von Rince Cara, der irischen Tanzsportabteilung vom TSV Hildrizhausen, zahlreiche Erfolge feiern. Besonders erfreulich waren mehrere Aufstiege in die nächsthöheren Leistungsklassen, die den Trainingsfleiß der Nachwuchstalente belohnten.

Emily Richter und Zoë Reinke schafften wichtige Fortschritte und verlassen nun die Beginner-Klasse in den Softshoe-Wettbewerben. Reinke gelang Platz eins im Trophy Tanz. Richter holte im zweithöchsten Level des Single Jig einen starken dritten Platz. Weitere Aufstiege sicherten sich Lucy Richter im Light Jig sowie Ida Ebner im Single Jig, die beide künftig ebenfalls in der Primary-Klasse antreten werden.

Erfolgreiche Tänzerinnen; (v.li.): Ellen Stoll, Judita Kegreiß, Bente Rautenstrauch, Valerie Stillwachs und Theresa Mertz. Foto: red

Suvi Powling erreichte unter anderem einen starken 6. Platz in ihrem Reel und Sofia Schneider konnte alle drei Runden ihres aller ersten Wettkampfes souverän durchtanzen und sich über einen 7. Platz in ihrem Reel freuen. Auch in den Teamwettbewerben zeigte die U 16 Gruppe von Rince Cara gute Leistungen: Das Team holte im 4-Hand-Dance den zweiten Platz. In den 2-Hand-Wettbewerben gab es zwei vierte Plätze.

Ebenfalls gut abgeschnitten haben (v.li.): Emily Richter, Ida Ebner, Sofia Schneider, Lucy Richter, Suvi Powling, Zoë Reinke mit Trainerin Lilith Berner Foto: red

Ellen Stoll, Bente Rautenstrauch und Theresa Mertz in den Open Championships, der höchsten Leistungsklasse bei der Ü 20. Mertz wurde 17. Platz, Stoll landete auf Platz acht und Rautenstrauch wurde Gesamt-Vierte. Bei den Ü18-Tänzerinnen wurden Ellen Stoll, Judita Kegreiß und Valerie Stillwachs Dritte. Im 2-Hand erreichten Ellen Stoll und Judita Kegreiß Platz drei sowie Valerie Stillwachs und Theresa Mertz Platz vier.