Tanzen Viele vordere Plätze für den TSV Hildrizhausen
Rince Cara vom TSV Hildrizhausen feiert in München zahlreiche Erfolge. Mehrere Tänzerinnen steigen in höhere Klassen auf – und eine Ü20-Tänzerin landet weit vorn.
Rince Cara vom TSV Hildrizhausen feiert in München zahlreiche Erfolge. Mehrere Tänzerinnen steigen in höhere Klassen auf – und eine Ü20-Tänzerin landet weit vorn.
Beim Wettkampf in München konnten die Tänzerinnen von Rince Cara, der irischen Tanzsportabteilung vom TSV Hildrizhausen, zahlreiche Erfolge feiern. Besonders erfreulich waren mehrere Aufstiege in die nächsthöheren Leistungsklassen, die den Trainingsfleiß der Nachwuchstalente belohnten.