Bei ihr steht der Spaß im Vordergrund. Mit einem fröhlichen Lächeln berichtet die Tänzerin und Ballettpädagogin Roberta Di Laura bei einem Treffen von ihrer Arbeit – und von anstehenden Projekten. Mit ihren Schülerinnen plant die Italienerin Auftritte nicht nur vor der Haustür auf den Fildern wie vor kurzem bei der CMT, sondern auch bei Kongressen und Festivals in Athen, Portugal und Rom. Jedem anderen würde beim Blick allein auf dieses Reisepensum ein Stoßseufzer entfahren. Doch Roberta Di Laura freut sich vor allem über die Chancen, die sich bieten.