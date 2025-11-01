 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart
  4. Stadtkind Stuttgart

  6. Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten

Tanzverbot an Allerheiligen Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten

Tanzverbot an Allerheiligen: Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten
1
Diese Szenen dürfen sich an Allerheiligen in Clubs nur zwischen null und fünf Uhr abspielen – das ist reine Symbolpolitik. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ANP

Das Tanzverbot an stillen Feiertagen ist Symbolpolitik und zeigt die geringe Wertschätzung der Politik für Clubkultur, meint unsere Autorin.

Volontäre: Jelena Maier (jem)

Nur rund 53 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg gehören einer der beiden großen Kirchen an. Im Umkehrschluss heißt das: Fast die Hälfte der Bevölkerung hier hat mit den christlichen Religionen nichts zu tun, und ihre Zahl wächst stetig.

 

Da stellt sich schon die Frage, warum der Staat das Tanzen in Clubs auf Basis alter religiöser Normen untersagen darf. Steht doch die Trennung von Kirche und Staat im Grundgesetz. Dort ist klar geregelt, dass der Staat keine Religion bevorzugen oder benachteiligen darf. Doch genau das passiert beim Tanzverbot, da es rein auf christlicher Tradition beruht – für Nichtchristliche, aber im Grunde auch für diese, ist das ein Eingriff in die persönliche Freiheit.

Ein Verbot ohne Wirkung und Logik

Dabei stören in Clubs tanzende Menschen niemanden konkret. Das Tanzverbot sorgt auch nicht zwangsläufig für die Stille oder Besinnlichkeit, die es eigentlich bewirken soll. Denn anderswo darf trotzdem Alkohol getrunken und laute Musik gehört werden. Wo ist da die Logik? Auch die Verbotszeiten sind reine Symbolpolitik, weil in diesen Stunden sowieso kaum Tanzveranstaltungen stattfinden: Fällt Allerheiligen auf einen Montag bis Freitag, gilt das Tanzverbot von 3 bis 24 Uhr, an einem Samstag oder Sonntag von 5 bis 24 Uhr.

Vor allem bei Jüngeren, die sich von der Gesellschaft zu Recht mehr Freiheit erwarten, sorgt das Tanzverbot daher für Verwirrung und Unverständnis. Doch eigentlich stehen die verschiedenen Kulturbedürfnisse nicht im Widerspruch zueinander: Ob wild zappelnd auf dem Dancefloor oder in stillem Gebet versunken – wer gedenken will, soll das tun können, wer tanzen will, ebenso.

Unsere Empfehlung für Sie

Feiern am Wochenende: Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Feiern am Wochenende Hier könnt ihr trotz Tanzverbot eine gute Zeit haben

Am Samstag ist Allerheiligen und damit Tanzverbot im Kessel. Langweilig wird es trotzdem nicht. Wir verraten euch, auf welchen Veranstaltungen ihr trotzdem Spaß haben könnt.

Aber es geht ja nicht nur ums Tanzen an sich als privates Vergnügen: Für die Clubszene bringt das Tanzverbot handfeste wirtschaftliche Nachteile mit sich –auch wenn es nur einige Stunden betrifft. Das gilt besonders, wenn es, wie dieses Jahr an Allerheiligen, auf ein Wochenende fällt.

Tanzverbot: Sinnbild einseitiger Kulturpolitik

Nicht nur Clubbetreibende müssen Verluste ertragen, sondern auch Barkeeper, Türsteherinnen und DJs. Häufig sind das junge Menschen, die ganz besonders auf ihr Einkommen angewiesen sind. Das Tanzverbot trifft somit einen ohnehin angeschlagenen Sektor, der mit sinkenden Besuchszahlen und steigenden Kosten zu kämpfen hat.

Während also die Staatsoper am Abend von Allerheiligen „Sancta“ mit nackten Nonnen auf Rollschuhen inszeniert, dürfen Clubs aufgrund religiöser Tradition nicht öffnen. Die politische Botschaft ist klar: „Hochkultur“ gilt als schützenswert, Subkultur als störend. Wie wenig die kulturelle Bedeutung von Clubs vom Staat anerkannt wird, zeigen strenge Auflagen, geringe Fördermittel, die Verdrängung aus den Innenstädten durch steigende Mieten – und eben das fortbestehende Tanzverbot. Doch Clubs sind weit mehr als Orte des Feierns: Sie sind soziale Räume, kreative Bühnen und interkulturelle Treffpunkte.

Das Tanzverbot ist daher mehr als eine Regelung für ein paar Feiertage. Es ist ein Spiegel für eine Kulturpolitik, die in überkommenen Kategorien denkt. Wenn der Staat wirklich für kulturelle Vielfalt und Werte steht, sollte er nicht das Tanzen verbieten – sondern lieber denjenigen zuhören, deren Kultur sowieso schon bedroht ist.

Weitere Themen

Tanzverbot an Allerheiligen: Warum ein Tag der Ruhe wichtiger ist als eine Nacht des Feierns

Tanzverbot an Allerheiligen Warum ein Tag der Ruhe wichtiger ist als eine Nacht des Feierns

Immer wieder wird diskutiert, ob das Tanzverbot noch zeitgemäß ist. Viele halten es für überholt, doch es wahrt die Würde dieses besonderen Tages, meint unsere Autorin.
Von Laureta Nrecaj
Philly-Cheese-Sandwiches: Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

Philly-Cheese-Sandwiches Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

In Stuttgart gibt es demnächst wieder leckere Sandwiches in bester Qualität. Wir verraten wann und wo.
Von Lena Fux
Opening am Feuersee: Vorweihnachtliche Stimmung bei 14 Grad: Der Punschwald ist eröffnet

Opening am Feuersee Vorweihnachtliche Stimmung bei 14 Grad: Der Punschwald ist eröffnet

Wer in den vergangenen Tagen am Feuersee war, hat es vielleicht schon gesehen: Der Punschwald ist wieder da. Was ist neu? Und schmecken Glühwein und Bratwurst auch bei Herbstsonne?
Von Jovanna Imalski
Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Bartek macht einen Ausflug in die Nebelhöhle – gruselige Begegnung inklusive

Zwischen Hip-Hop und Stäffele Bartek macht einen Ausflug in die Nebelhöhle – gruselige Begegnung inklusive

Wir lieben unseren Kessel. Doch rund um Stuttgart gibt es noch viel zu entdecken – auch im Herbst. Bartek von den Orsons wandert zur Nebelhöhle auf der Schwäbischen Alb.
Von Bartek Nikodemski
Trend mit Pistole: Tufting-Workshops in Stuttgart: Studio Knot feiert Eröffnung

Trend mit Pistole Tufting-Workshops in Stuttgart: Studio Knot feiert Eröffnung

Ab an die Pistole: Im neuen Studio Knot können ab sofort Teppiche, Kissen oder Spiegel mit der Tuftingpistole gestalten werden. Wir haben mit der Gründerin Nora Sproten gesprochen.
Von Allegra Knobloch
Vor Kundgebung in Stuttgart: „Wirkt total verrückt“ – Warum eine Studentin Proteste in Serbien unterstützt

Vor Kundgebung in Stuttgart „Wirkt total verrückt“ – Warum eine Studentin Proteste in Serbien unterstützt

Auch in Stuttgart protestieren Menschen gegen die serbische Regierung – darunter die 23-jährige Lena. Was sie dabei antreibt und welche Erfahrungen sie selbst in Serbien gemacht hat.
Von Valentin Schwarz
Gute Tropfen, gemütliche Atmosphäre: 11 Weinbars in Stuttgart, die ihr kennen solltet

Gute Tropfen, gemütliche Atmosphäre 11 Weinbars in Stuttgart, die ihr kennen solltet

Ob trocken oder lieblich, ob rot oder weiß, ob ein Viertele oder doch lieber drei: In diesen Stuttgarter Bars gehen wir gerne Weintrinken.
Von Katrin Maier-Sohn
Kopiert die Gen Z nur die Trends?: Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Kopiert die Gen Z nur die Trends? Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Die Gen Z macht alles anders? Von wegen! Was die Mode betrifft, macht die Gen Z vor allem eines: kopieren und neu interpretieren. Auch in Stuttgart breiten sich die Trends aus.
Von Lena Fux
Felix Flad aus Stuttgart: Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM?

Felix Flad aus Stuttgart Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM?

Andere sind bei „Germany’s Next Topmodel“ viel weiter gekommen, aber Felix Flad bleibt auch lange nach der Show im Kopf. Was macht er heute und wie schaut er auf das TV-Format?
Von Theresa Schäfer
Vor dem Konzert im Club Manufaktur: Leftovers-Gitarrist: „Wir finden die Toten Hosen nicht blöd“

Vor dem Konzert im Club Manufaktur Leftovers-Gitarrist: „Wir finden die Toten Hosen nicht blöd“

Die Band Leftovers spielt am Mittwoch in Schorndorf und 2026 als Support der Toten Hosen in Stuttgart. Wir haben mit dem Gitarristen gesprochen.
Von Michael Werner
Weitere Artikel zu Stuttgart Allerheiligen Clubs Kommentar Nachtleben Tanzen Feiertag Meinung Vielfalt
 