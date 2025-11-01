Tanzverbot an Allerheiligen Ein Staat, der für Vielfalt steht, darf das Tanzen nicht verbieten
Das Tanzverbot an stillen Feiertagen ist Symbolpolitik und zeigt die geringe Wertschätzung der Politik für Clubkultur, meint unsere Autorin.
Nur rund 53 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg gehören einer der beiden großen Kirchen an. Im Umkehrschluss heißt das: Fast die Hälfte der Bevölkerung hier hat mit den christlichen Religionen nichts zu tun, und ihre Zahl wächst stetig.