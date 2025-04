Die kommunalen Arbeitgeber stöhnen, die Gewerkschaft Verdi spricht von einem schwierigen Ergebnis. Dabei können alle Seiten zufrieden sein.

Konstantin Schwarz 06.04.2025 - 15:22 Uhr

Geschafft! Rund 2,5 Millionen Beschäftigte in den Kommunen und beim Bund dürfen sich über ein ordentliches Ergebnis bei den Tarifverhandlungen freuen. Und 80 Millionen Bundesbürger darüber, dass geschlossene Kitas, ausbleibende Müllabfuhr, Stillstand im Nahverkehr und enge Streiknotdienste in den Kliniken nun – hoffentlich – bis Ende März 2027 ausbleiben. In Summe 5,8 Prozent, zu denen sich 2027 rechnerisch durch einen weiteren Urlaubstag rund 0,4 Punkte addieren, sichern die Kaufkraft der Beschäftigten und die Konkurrenzfähigkeit der Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst.