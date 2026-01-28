Verdi und die Kliniken Schmieder erzielen einen Tarifabschluss. Er bringt den Mitarbeitern Gehaltssteigerungen – aber auch Kompromisse waren nötig.
28.01.2026 - 15:53 Uhr
Die Kliniken Schmieder und die Gewerkschaft Verdi haben in der dritten Verhandlungsrunde eine Tarifeinigung erzielt. Wie die Arbeitgeberseite mitteilt, schaffe der Abschluss „spürbare Verbesserungen für die Beschäftigten und zugleich langfristige Planungs- und Finanzierungssicherheit für die Kliniken Schmieder an ihren sechs Standorten in Baden-Württemberg“.