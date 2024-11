Der Pilotabschluss für die Metallindustrie soll nicht im Südwesten gesucht werden. Deutlich wird bei den Tarifverhandlungen von Südwestmetall und IG Metall in Böblingen auch, wie eilig es Arbeitgeber und Gewerkschaft mittlerweile haben.

Matthias Schiermeyer 01.11.2024 - 09:31 Uhr

Sie geben sich alle Mühe, den Spannungsbogen des Metalltarifkonflikts noch aufrecht zu erhalten – also nicht zu verraten, wie nah sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband in wichtigen Fragen tatsächlich schon gekommen sind. So ist es vereinbart, dass der Abschluss beim nächsten, dem vierten, Treffen gelingen soll – in welchem Tarifgebiet, darüber geben die Unterhändler im Südwesten nach ihrer dritten Zusammenkunft in Böblingen keine Auskunft. Dabei wissen sie gut: Baden-Württemberg wird nicht Pilotbezirk, weshalb auch kein neuer Verhandlungstermin festgelegt wurde.