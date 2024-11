Mit Vollgas in die Garage

Die IG Metall ist in dieser Tarifrunde besonders herausgefordert: Sie muss in sehr kurzer Zeit die hohen Erwartungen an der Basis bremsen. Das gab es schon einmal, erinnert unser Autor.

Matthias Schiermeyer 01.11.2024 - 19:45 Uhr

In der Metall- und Elektroindustrie kommt es zu einem Déjà-vu: Vor fast genau 16 Jahren, in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, haben die IG Metall und der Arbeitgeberverband einen Tarifkonflikt beigelegt, der von einer enormen Dynamik gekennzeichnet war. Der damalige Gewerkschaftschef Berthold Huber sagte später, man sei „mit Vollgas in die Garage“ gefahren.