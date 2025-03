Die Gewerkschaft Verdi blockiert Anfang der Woche fast alle größeren Flughäfen in Deutschland – auch den Stuttgarter Airport. Ersten Schätzungen zufolge könnten bundesweit mehr als eine halbe Million Fluggäste betroffen sein.

Matthias Schiermeyer 07.03.2025 - 13:50 Uhr

In der Woche vor den möglicherweise finalen Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes vom 14. bis 16. März dreht die Gewerkschaft Verdi auf: An diesem Montag werden bundesweit fast alle größeren Flughäfen bestreikt – auch der Stuttgarter Airport. Bis Donnerstag kann es weitere Protestaktionen geben – etwa im öffentlichen Personennahverkehr der Region Stuttgart. Mehrtägige Streiks werden nicht ausgeschlossen. Die Verkehrsteilnehmer sollten sich auf weitere massive Beeinträchtigungen auf Schiene, Straße und in der Luft einstellen.