In den vergangenen zwei Wochen haben nach Angaben der IG Metall deutschlandweit hunderttausende Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks teilgenommen.

red/AFP 08.11.2024 - 14:52 Uhr

In den vergangenen zwei Wochen haben nach Angaben der IG Metall deutschlandweit hunderttausende Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks teilgenommen. „Bundesweit demonstrierten seit Ablauf der Friedenspflicht über 511.000 Beschäftigte ihre Kampfbereitschaft“, erklärte die Gewerkschaft in Frankfurt am Main am Freitag. „Die Beschäftigten erwarten Bewegung und sind ungeduldig“, erklärte IG-Metall-Chefin Christiane Benner.