Warnstreik bei Porsche – die Unsicherheit hält an

Tarifkonflikt in der Metallindustrie

Nach dem Ende der Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie legen bei Porsche etwa 4500 Beschäftigte der Nacht- und Frühschicht die Arbeit nieder. Die Stimmung wird erheblich beeinträchtigt von der drohenden Eskalation beim Volkswagen-Konzern.

„Gib mir den Beat“, fordert Egzon den DJ auf und rappt los – binnen zwei Wochen hat er ein Stück eigens für seine Auftritte beim Warnstreikauftakt von Porsche produziert. Um was es in dem Song konkret geht, abgesehen von der IG Metall und ihrer Lohnforderung, ist kaum zu verstehen. Hauptsache, der V8-Motoren-Werker und Hobbyrapper bringt die Massen in Wallung.