Die Streiks bei der Lufthansa gehen weiter. Obwohl man angesichts des Iran-Kriegs und voller Asien-Jets zusammenstehen müsste, bleibt die Atmosphäre im Konzern vergiftet.
09.04.2026 - 15:04 Uhr
Frankfurt/Main - Passagiere der Lufthansa müssen an diesem Freitag bereits das dritte Mal in diesem Jahr mit streikbedingten Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Nach zwei Streikwellen der Piloten im Februar und März hat nun die Kabinengewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zu einem flächendeckenden Arbeitskampf aufgerufen.