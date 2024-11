Bei Volkswagen brodelt es: Die Gewerkschaft IG Metall will den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Mit dem Ende der Friedenspflicht könnten schon ab 1. Dezember Warnstreiks folgen.

red/AFP 21.11.2024 - 17:33 Uhr

Im Tarifkonflikt bei Volkswagen (VW) drohen unmittelbar nach dem Ende der Friedenspflicht Warnstreiks ab dem 1. Dezember. „Wir werden der Tarifkommission empfehlen, zu Warnstreiks aufzurufen“, sagte der IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Donnerstag in Wolfsburg nach den Tarifgesprächen mit VW. Diese wurden am Nachmittag beendet, im Anschluss sollte die Tarifkommission tagen.