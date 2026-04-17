Trotz angekündigter Schließung der Lufthansa Cityline legen Piloten den Flugbetrieb weiter lahm. Am Frankfurter Flughafen wurden erneut hunderte Flüge gestrichen.
17.04.2026 - 09:11 Uhr
Frankfurt/Main - Die Piloten der Lufthansa haben am Freitag ihre Streiks fortgesetzt. Bestreikt wurden erneut die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. Letztere soll nach dem Willen des Lufthansa-Vorstands nie wieder abheben, sondern bereits am Samstag vorzeitig geschlossen werden. Begründet wurde der Einschnitt mit hohen Kerosinkosten und den Kosten der seit Tagen anhaltenden Streiks.