Tarifrunde der Länder Bloß keine Extrawürste
Der Spardruck der öffentlichen Kassen prägt die anstehende Länder-Tarifrunde. Die Gewerkschaften wollen zur Forderungspräsentation davon noch nichts wissen, meint unser Autor.
Der Spardruck der öffentlichen Kassen prägt die anstehende Länder-Tarifrunde. Die Gewerkschaften wollen zur Forderungspräsentation davon noch nichts wissen, meint unser Autor.
Keine „Extrawurst“ will Verdi-Chef Frank Werneke den Länderfinanzministern gönnen – an der Forderung zur Tarifrunde der Länder will er gegenüber der vor einem Jahr erhobenen Messlatte für Bund und Kommunen keine Abstriche machen. Tatsächlich sehen die nun aufgerufenen sieben Prozent lediglich auf den ersten Blick bescheidener aus als die damaligen acht Prozent.