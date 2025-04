Nach einer ergebnislosen Verhandlungsrunde und dem Ende der Friedenspflicht haben im baden-württembergischen Kfz-Handwerk erste Warnstreiks begonnen. Weitere folgen in den nächsten Tagen, wie die IG Metall angekündigt hat.

Imelda Flaig 01.04.2025 - 16:30 Uhr

Inwieweit Kunden von Kfz-Werkstätten in den nächsten Tagen mit Einschränkungen rechnen müssen, hängt vom Streik-Willen der Beschäftigten ab. Die Gewerkschaft IG Metall hat nach dem Ende der Friedenspflicht am 1. April bundesweit zu Warnstreiks im Kfz-Handwerk aufgerufen, um den Druck in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen.