Türkische Lira Verhaftung von Erdogan-Kontrahent bringt Währung und Börse zum Absturz

Ist es ein Staatsstreich von Erdogan? Die innenpolitische Krise in der Türkei schlägt jedenfalls auf die Finanzmärkte durch. Die Landeswährung Lira verliert stark an Wert. Auch am Aktienmarkt gibt es ein Erdbeben.