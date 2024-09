Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten auf, den Streik bei Geld- und Werttransporten auszudehnen. In einigen Bundesländern soll er bis Mittwoch gehen.

dpa 30.09.2024 - 12:05 Uhr

Frankfurt/Berlin - Der Streik in der Geldtransportbranche wird verlängert. Die Arbeitsniederlegung, die an diesem Montag begonnen hat, soll am Dienstag ganztägig und bundesweit weitergehen, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Sie rief zudem die Beschäftigten in einigen Bundesländern auf, den Streik auch am Mittwoch fortzusetzen.