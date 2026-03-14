Nach dem zweitägigen Pilotenstreik läuft der Lufthansa-Flugbetrieb wieder wie geplant. Die Gewerkschaft VC spricht von einem «sehr erfolgreichen» Arbeitskampf. Doch der Tarifkonflikt bleibt ungelöst.
14.03.2026 - 15:34 Uhr
Berlin - Nach dem Ende des zweitägigen Streiks der Lufthansa-Piloten ist der Flugbetrieb nach Unternehmensangaben am Samstag normal angelaufen. Die Flüge würden gemäß Flugplan durchgeführt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der Streik betraf vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München.