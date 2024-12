Seit Montag ringen Volkswagen und die IG Metall um eine Einigung im Tarifstreit. Nach einer kurzen Pause gehen die Gespräche nun in den dritten Tag.

red/dpa 18.12.2024 - 14:11 Uhr

In der VW-Tarifrunde haben Vertreter des Unternehmens und der IG Metall ihre Gespräche wieder aufgenommen. Seit 13.30 Uhr werde wieder verhandelt, sagte ein Sprecher der IG Metall. Nach einem Verhandlungsmarathon in der Nacht hatten beide Seiten am Vormittag zunächst eine Pause eingelegt.