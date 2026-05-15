Die Gewerkschaft Verdi will heute bundesweit erste Betriebe im Einzelhandel bestreiken. Was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher?
15.05.2026 - 09:42 Uhr
Berlin - Kunden müssen wegen der Warnstreiks im Handel nach Einschätzung des Branchenverbandes nicht mit größeren Einschränkungen beim Einkaufen rechnen. "Uns liegen bislang keine Erkenntnisse etwa zu Ladenschließungen oder Ähnlichem bundesweit vor, sodass es heute zu keinen Beeinträchtigungen für die Kunden im Einzelhandel kommen wird", sagte HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke der Deutschen Presse-Agentur.