90-Jähriger am Bahnhof bestohlen

Taschendiebstahl in Stuttgart-Vaihingen

Ein Trio schlägt auf einer Rolltreppe am Vaihinger Bahnhof zu und entwendet einem Rentner unbemerkt sein Mobiltelefon. Weit kommen die Diebe jedoch nicht – dank aufmerksamen Zivilpolizisten.

Sebastian Steegmüller 10.03.2025 - 11:13 Uhr

Zwei Frauen und ein Mann sollen am vergangenen Mittwoch am Bahnhof Vaihingen einen 90 Jahre alten Mann bestohlen haben. Nach Angaben der Bundespolizei schlugen die Tatverdächtigen im Alter von 18, 22 und 23 Jahren auf einer Rolltreppe zu. In der Vergangenheit haben Banden diese gestoppt, um potenzielle Opfer abzulenken. Im aktuellen Fall war diese Masche aber offenbar nicht notwendig, um das Smartphone des Rentners zu entwenden. Es ist davon auszugehen, dass das Trio ihn aber anderweitig irritiert hat, um an die Beute zu gelangen. Möglicherweise wurde er von einem der Diebe leicht gerempelt, während der andere zugriff.