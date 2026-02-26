Mit 500 Sicherheitskräften, 180 Kameras und strengen Kontrollen rüstet sich der Eurovision Song Contest in Wien. Die Polizei setzt auf ein engmaschiges Sicherheitsnetz.
26.02.2026 - 19:58 Uhr
Besucher des Eurovision Song Contests (ESC) in Wien müssen sich auf strenge Sicherheitsvorkehrungen einstellen: Während des Musikwettbewerbs seien 500 Sicherheitskräfte allein für die Wiener Stadthalle eingeteilt, sagte Veranstaltungsleiter Oliver Lingens von der österreichischen Rundfunkanstalt ORF am Donnerstag bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts.