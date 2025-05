Unbekannte brechen in eine Gasstätte im Stadtteil Korntal ein. Ihre Beute: Bargeld. Der entstandene Sachschaden ist enorm.

Franziska Kleiner 12.05.2025 - 16:12 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind Unbekannte in eine Gaststätte in Korntal-Münchingen eingebrochen. Laut der Polizei hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Die Höhe des Diebesguts steht nicht fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund tausend Euro. Die Täter müssen sich zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr Zugang zu der Gaststätte in der Johannes-Daur-Straße in Korntal verschafft haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11/ 8 39 90 20 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.