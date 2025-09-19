Eine 15-Jährige ist in der Nacht auf den 1. April in Stuttgart vergewaltigt worden. Das zumindest hält die Polizei für gesichert. Darüber hinaus bleibt aber vieles offen.
19.09.2025 - 12:03 Uhr
Ein halbes Jahr ist es her, dass eine Meldung viele in der Stadt erschüttert hat: Die Polizei gab bekannt, sie suche den mutmaßlichen Vergewaltiger einer Jugendlichen. Auf offener Straße soll sich die Tat in der Stuttgarter Innenstadt ereignet haben – zwar nachts, aber an einer Stelle, in der normalerweise auch zu diesem Zeitpunkt Menschen unterwegs sind. Und auch zahlreiche andere Umstände warfen viele Fragen auf.